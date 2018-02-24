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McLaren презентован ярко-оранжевый автомобиль MCL33

23 февраля в пятницу команда McLaren презентовала официально новое авто MCL33 в ярко-оранжевой расцветке.

McLaren презентован ярко-оранжевый автомобиль MCL33

В текущем году авто должно побороться за высокие позиции. Разработчики интриговали общественность в течение нескольких недель тизерами новинки. Предположительно MCL33 выполнят в ярко-оранжевой расцветке. McLaren впервые за пол столетия в предстоящем сезоне выйдет на гонку с моторами от Renault. В Барселоне на следующей неделе стартуют первые тестирования новинки. Производитель вернулся к данной цветовой гамме, демонстрируя, что прислушивается к мнению автолюбителей, а также с ними тесно взаимодействует.

Эрик Булье, являющийся гоночным директором McLaren, отметил, что вся команда разработчиков гордится MCL33. Специалисты отдела аэродинамики, конструкторы, инженеры проделали колоссальную работу в отношении интеграции нового мотора. Создатели пытаются максимально сократить производственный процесс.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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