McLaren презентован ярко-оранжевый автомобиль MCL33

В текущем году авто должно побороться за высокие позиции. Разработчики интриговали общественность в течение нескольких недель тизерами новинки. Предположительно MCL33 выполнят в ярко-оранжевой расцветке. McLaren впервые за пол столетия в предстоящем сезоне выйдет на гонку с моторами от Renault. В Барселоне на следующей неделе стартуют первые тестирования новинки. Производитель вернулся к данной цветовой гамме, демонстрируя, что прислушивается к мнению автолюбителей, а также с ними тесно взаимодействует.Эрик Булье, являющийся гоночным директором McLaren, отметил, что вся команда разработчиков гордится MCL33. Специалисты отдела аэродинамики, конструкторы, инженеры проделали колоссальную работу в отношении интеграции нового мотора. Создатели пытаются максимально сократить производственный процесс.