На записи выпуска “Что? Где? Когда?” исследователи заметили женщину – рептилоида

Видео было опубликовано в сетях, а камера показала крупным планом внешний вид зрительницы, после чего на экране появились участники игры. Однако бдительные наблюдатели заметили необычные вертикальные зрачки, напоминающие взгляд ящера, а также дама пристально смотрит в объектив, заинтересовавшись чрезмерным вниманием человека к ее персоне.Скептики считают, что это могла быть обычная иллюзия или дефект камеры, но многие уфологи не согласны с их мнением. Они давно заметили, что внеземные представители отлично маскируются под людей, но их выдают органы зрения, показывающие истинную природу существ.