На записи выпуска “Что? Где? Когда?” исследователи заметили женщину – рептилоида
Во время просмотра записи выпуска “Что? Где? Когда?” исследователи заметили женщину - рептилоида. Событие произошло в 2011 г, и оператор тогда решил увеличить лицо этой особы.
Видео было опубликовано в сетях, а камера показала крупным планом внешний вид зрительницы, после чего на экране появились участники игры. Однако бдительные наблюдатели заметили необычные вертикальные зрачки, напоминающие взгляд ящера, а также дама пристально смотрит в объектив, заинтересовавшись чрезмерным вниманием человека к ее персоне.
Скептики считают, что это могла быть обычная иллюзия или дефект камеры, но многие уфологи не согласны с их мнением. Они давно заметили, что внеземные представители отлично маскируются под людей, но их выдают органы зрения, показывающие истинную природу существ.
Видео было опубликовано в сетях, а камера показала крупным планом внешний вид зрительницы, после чего на экране появились участники игры. Однако бдительные наблюдатели заметили необычные вертикальные зрачки, напоминающие взгляд ящера, а также дама пристально смотрит в объектив, заинтересовавшись чрезмерным вниманием человека к ее персоне.
Скептики считают, что это могла быть обычная иллюзия или дефект камеры, но многие уфологи не согласны с их мнением. Они давно заметили, что внеземные представители отлично маскируются под людей, но их выдают органы зрения, показывающие истинную природу существ.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00