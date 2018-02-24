В Финляндии Valio отзывает из продажи детские смеси из-за загрязнения
В Финляндии корпорация Valio приступила к кампании по отзыву из торговых сетей детских смесей, которые во время производства могли подвергнуться загрязнению. Заявление концерна цитирует РИА Новости.
Упаковочный автомат мог повредить оболочку детского питания Valio Tuuti, что способно привести к появлению опасных микроорганизмов внутри продукта. Все контрагенты финской корпорации получили оповещение о данном неприятном инциденте. Данная марка детских смесей не поставляется на прилавки российских магазинов, уточняют представители Valio.
Между тем, финская компания - крупнейший переработчик местного молока. Концерн выкупает порядка 80% всего молока, произведенного в Финляндии. У руля корпорации стоят местные фермерские кооперативы.
Упаковочный автомат мог повредить оболочку детского питания Valio Tuuti, что способно привести к появлению опасных микроорганизмов внутри продукта. Все контрагенты финской корпорации получили оповещение о данном неприятном инциденте. Данная марка детских смесей не поставляется на прилавки российских магазинов, уточняют представители Valio.
Между тем, финская компания - крупнейший переработчик местного молока. Концерн выкупает порядка 80% всего молока, произведенного в Финляндии. У руля корпорации стоят местные фермерские кооперативы.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40