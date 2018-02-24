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В Финляндии Valio отзывает из продажи детские смеси из-за загрязнения

В Финляндии корпорация Valio приступила к кампании по отзыву из торговых сетей детских смесей, которые во время производства могли подвергнуться загрязнению. Заявление концерна цитирует РИА Новости.

В Финляндии Valio отзывает из продажи детские смеси из-за загрязнения


Упаковочный автомат мог повредить оболочку детского питания Valio Tuuti, что способно привести к появлению опасных микроорганизмов внутри продукта. Все контрагенты финской корпорации получили оповещение о данном неприятном инциденте. Данная марка детских смесей не поставляется на прилавки российских магазинов, уточняют представители Valio.

Между тем, финская компания - крупнейший переработчик местного молока. Концерн выкупает порядка 80% всего молока, произведенного в Финляндии. У руля корпорации стоят местные фермерские кооперативы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40
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