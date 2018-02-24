В Финляндии Valio отзывает из продажи детские смеси из-за загрязнения

Упаковочный автомат мог повредить оболочку детского питания Valio Tuuti, что способно привести к появлению опасных микроорганизмов внутри продукта. Все контрагенты финской корпорации получили оповещение о данном неприятном инциденте. Данная марка детских смесей не поставляется на прилавки российских магазинов, уточняют представители Valio.Между тем, финская компания - крупнейший переработчик местного молока. Концерн выкупает порядка 80% всего молока, произведенного в Финляндии. У руля корпорации стоят местные фермерские кооперативы.