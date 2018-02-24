Показана "зеркальная" версия BMW X6 M50d

Кузов транспортного средства разработчики обтянули зеркальной виниловой пленкой под названием «черный хром». Хромированный зеркальный винил придает новой версии необычный вид. Ещё больше усиливают впечатления 22-дюймовые колёсные диски. Перечень оснащения авто включает заниженную подвеску и расширители колесных арок. Специалисты Fostla доработали также мотор в кроссовере. В моторном отсеке теперь расположился трёхлитровый бензиновый шестицилиндровый силовой агрегат, который генерирует 437 лошадок.Вместе с этим динамические параметры нового транспортного средства держатся пока в секрете. По всей видимости, доработанная версия BMW X6 M50d до первой «сотни» сможет разгоняться за 5,2 секунды. Засекречена также предельная скорость авто. Пакет дополнений автолюбителю обойдётся от 19 тыс. евро.