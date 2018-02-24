Виктория Боня рекомендует Анастасии Костенко смириться с неверностью Тарасова

Напомним, что ранее в СМИ обсуждали «поход налево» бывшего мужа Ольги Бузовой, которого засекли на публике с финалисткой шоу «Пацанки» и хотя девушка поспешила удалить фото из соцсетей, о ее симпатии к футболисту узнали многие.В Сети постоянно говорят о непостоянстве Дмитрия Тарасова и некоторые даже решили, что так будет теперь всегда.Виктория Боня в размышлениях на эту тему отметила, для мужика «гульнуть и изменить» нормально по природе. И «беременной жене Тарасова» придется смириться с тем, что она нашла такого мужчину, так как «больше она ничего сделать не сможет».