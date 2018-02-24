Ученые: На нашей планете уже живут 7000 пришельцев

Когда были обнаружены 3700 небесных тел, находящихся за пределами Солнечной системы, многие специалисты заметили, что 100 объектов могут условия для развития различных форм жизни. Потому гуманоиды имеют вытянутые формы черепа и отличаются строением тела от человека.Отсюда могли прилететь множество внеземных гостей, хотя первые представители цивилизаций уже были на планете в древности, о чем красноречиво говорят фрески на египетских пирамидах. Пока исследователи не сообщают, чем заняты пришельцы на новых территориях, но они посещают страны, в которых часто замечено появление НЛО.