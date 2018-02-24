В России критикуют Илона Маска за его достижения

Маск запустил в космос автомобиль Tesla с манекеном на борту, создает технологии для ловли отработанных ракетных ступеней, хотя российские эксперты продолжают считать достижения изобретателя не столь значимыми, пишет портал "Газеты.Ru". Тем не менее никому еще не удавалось совершить нечто подобное.Российские пользователи сети убеждают себя, что ракета Маска не обладает рекордными показателями, а сам конструктор просто использовал более ранние идеи для воплощения в жизнь. Одновременно частной корпорации, работающей за свои деньги сложно предъявлять претензии в их нецелевом расходовании. При этом Роскосмос часто критикуют россияне за провальные проекты, когда сгорает впустую не только ракета, но и ценный груз.