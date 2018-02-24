КамАЗ новому партнёру отправил седельные тягачи

Эта техника предназначается для плановой замены имеющегося автопарка организации. В будущем планируется сотрудничество с отечественным производителем. Тягачи приобрели по программе «Российский тягач». Одним из основных условий сотрудничества является лизинг с дальнейшими скидками, 12,5-процентный аванс от окончательной стоимости. Двигатель «КамАЗа» генерирует 401 л.с. Грузовое авто получит полностью обновленный мотор, который соответствует стандартам «Евро-5». Такие моторы применялись в нескольких прошлых поколениях большегрузов российского производства.В свою очередь конвейерное производство тягачей стартовало с весны прошлого года. В течение месяца компания получила массу предварительных заказов для приобретения авто с высокой грузоподъемностью.