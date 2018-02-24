Ольгу Бузову обидели друзья с ТНТ

Но помимо этого Бузова сожалеет, что никто из ее друзей из Comedy Club не встал на ее защиту и никак не повлиял на сложившуюся ситуацию.Знаменитость пригрозила, что за грязные словесные оскорбления привлечет обидчика к суду, так как не может позволить называть себя шлюхой, а ее поклонников «мразями и собаками». При этом Ольга отмечает, что сама она оскорбления может пережить, но своих людей в обиду давать не намерена.Фанаты пришли к выводу, что очередной человек решил попиариться на имени Бузовой, так как самой популярной на данный момент на ТНТ является сама артистка.Поклонники тут же вступились за своего кумира и напомнили Ольге, что за нее «горой встал» весь Instagram и советуют Бузовой не раздумывая подавать на обидчика в суд. При этом фолловеры отметили, что страница обидчика в этой соцсети уже стала для него кошмаром.