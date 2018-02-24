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Ольгу Бузову обидели друзья с ТНТ

Известная телеведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова пожаловалась подписчикам, что ее оскорбил коллега, с которым она работает на ТНТ.

Но помимо этого Бузова сожалеет, что никто из ее друзей из Comedy Club не встал на ее защиту и никак не повлиял на сложившуюся ситуацию.

Ольгу Бузову обидели друзья с ТНТ

Знаменитость пригрозила, что за грязные словесные оскорбления привлечет обидчика к суду, так как не может позволить называть себя шлюхой, а ее поклонников «мразями и собаками». При этом Ольга отмечает, что сама она оскорбления может пережить, но своих людей в обиду давать не намерена.

Фанаты пришли к выводу, что очередной человек решил попиариться на имени Бузовой, так как самой популярной на данный момент на ТНТ является сама артистка.

Поклонники тут же вступились за своего кумира и напомнили Ольге, что за нее «горой встал» весь Instagram и советуют Бузовой не раздумывая подавать на обидчика в суд. При этом фолловеры отметили, что страница обидчика в этой соцсети уже стала для него кошмаром.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14
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