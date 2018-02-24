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Китай с 2019-го начнет производить версии Mini на электрическом ходу

С 2019 года в Китайской Народной Республике начнется производство транспортных средств версии Mini непосредственно на электрическом ходу.

Китай с 2019-го начнет производить версии Mini на электрическом ходу

Согласно сообщению Международного радио Китая, соответствующий меморандум был подписан между немецким известным автопроизводителем BMW, а также китайской компанией Great Wall Motors. Объем инвестиций, а также точное место производства на сегодняшний день точно не определили. Наряду с этим, BMW неоднократно уже подтверждала расширение своего присутствия на китайском современном рынке электромобилей, являющимся самым быстрорастущим в мире.

В Китайской Народной Республике в прошедшем году продажи транспортных средств на новых источниках энергии увеличились на 53,5 процентов до 777 тысяч экземпляров. Китай также является крупнейшим рынком для машин модельного ряда Mini. В прошлом году глобальные продажи данных авто составили 372 000 единиц. Из них 35 тысяч авто продали в Китае.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:40
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