Представлена роскошная модификация седана MG 6

Компания MG в феврале текущего года вывели на китайский рынок новый модификации седана MG 6. Автомобиль 2018 модельного года разработчики наделили широким списком оснащения, в котором появился круиз-контроль, некоторые функции полуавтономного управления, система экстренного торможения и камера заднего вида. Сиденья седана получили обивку из натуральной кожи.Под капотом обновлённого MG 6 установлен прежний бензиновый турбомотор, генерирующий 169 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется либо 6-диапазонным «автоматом», либо 7-ступенчатым роботом, а также безальтернативной системой переднего привода.Седан MG 6 нового поколения дебютировал в Китае в середине 2017 года. Автомобиль получил обновления внешнего дизайна и более современный интерьер.