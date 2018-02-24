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Представлена роскошная модификация седана MG 6

Возрождённый в Великобритании бренд Morris Garages, принадлежащий китайским инвесторам, расширяет линейку комплектаций флагманского седана MG 6. Отмечается, что «топовая» модификация автомобиля получила расширенный функциональный список и отделку салона из натуральной кожи.

Представлена роскошная модификация седана MG 6


Компания MG в феврале текущего года вывели на китайский рынок новый модификации седана MG 6. Автомобиль 2018 модельного года разработчики наделили широким списком оснащения, в котором появился круиз-контроль, некоторые функции полуавтономного управления, система экстренного торможения и камера заднего вида. Сиденья седана получили обивку из натуральной кожи.

Под капотом обновлённого MG 6 установлен прежний бензиновый турбомотор, генерирующий 169 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется либо 6-диапазонным «автоматом», либо 7-ступенчатым роботом, а также безальтернативной системой переднего привода.

Седан MG 6 нового поколения дебютировал в Китае в середине 2017 года. Автомобиль получил обновления внешнего дизайна и более современный интерьер.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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