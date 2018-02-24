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Arianespace: Ракета Ariane 5 сбилась с курса из-за ошибки системы

Частная космическая корпорация из Франции Arianespace, предоставляющая услуги по запускам грузов на орбиту, объяснила причины смены курса ракеты Ariane 5 при запуске 25 января 2018 года. Данные приводит генинспектор ЕКА Тони Толкер-Ньельсен.

Arianespace: Ракета Ariane 5 сбилась с курса из-за ошибки системы


По факту отклонения ракеты Ariane 5 от курса была проведена независимая экспертиза, пишет портал ТАСС. Носитель вез на борту 2 спутника телекоммуникационных корпораций, которые в результате коррекции маршрута оказались на более низких орбитах. Аппараты при помощи своих двигателей перемещаются на запланированные точки.

Ошибка произошла по причине нарушений в работе автоматической системы контроля, когда алгоритм недостаточно четко проверил все данные. Сразу после старта ракета отклонилась на 20 градусов. Комиссия вынесла четкие рекомендации относительно недопущения подобных ошибок в будущем. Все системы контроля были усовершенствованы.
Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:10
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