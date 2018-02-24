Arianespace: Ракета Ariane 5 сбилась с курса из-за ошибки системы

По факту отклонения ракеты Ariane 5 от курса была проведена независимая экспертиза, пишет портал ТАСС. Носитель вез на борту 2 спутника телекоммуникационных корпораций, которые в результате коррекции маршрута оказались на более низких орбитах. Аппараты при помощи своих двигателей перемещаются на запланированные точки.Ошибка произошла по причине нарушений в работе автоматической системы контроля, когда алгоритм недостаточно четко проверил все данные. Сразу после старта ракета отклонилась на 20 градусов. Комиссия вынесла четкие рекомендации относительно недопущения подобных ошибок в будущем. Все системы контроля были усовершенствованы.