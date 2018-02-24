Компания Porsche показала новое поколение купе Porsche 911

Накануне в сеть выложили фотографии нового автомобиля Porsche 911, на них можно рассмотреть, что купе получило значительные изменения в дизайне, но при этом осталось узнаваемым.По словам разработчиков, Porsche 911 новой генерации будет комплектоваться традиционными силовыми агрегатами, а в 2023 году выйдет электрическая версия купе. Также стало известно, одна из последних моделей бренда получит беспилотную систему без педалей и рулевого колеса.Porsche 911 нового поколения будет построено на модернизированной архитектуре ММВ, в которой применяется высокопрочная сталь и алюминий.