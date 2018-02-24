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В сеть выложили шпионские фото нового Toyota IZOA

Японская компания Toyota приступила к тестированию нового компактного кроссовера IZOA. Отмечается, что новый автомобиль является адаптированной модификацией Toyota CH-R под китайского потребителя.

В сеть выложили шпионские фото нового Toyota IZOA


Накануне в сеть выложили шпионские фотографии кроссовера Toyota IZOA для Китая, он отличается от европейских и американских «собратьев» серебристыми накладками на бампере.

Пол капотом Toyota IZOA установлен силовой агрегат объёмом 1,2 литра производительностью 114 лошадиные силы. Также в моторной гамме кроссовера имеется атмосферный двигатель ёмкостью 2,0 литра мощностью 144 лошадиные силы. Работают силовые установки на пару с «механикой» или вариатором CVT.

В оснащение базовой модификации компактного кроссовера Toyota IZOA входит система стабилизации, климат-контроль, 7 подушек безопасности, электронный ручной тормоз, мультимедийный центр с сенсорным дисплеем, полифункциональное рулевое колесо и другие опции.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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