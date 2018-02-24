В сеть выложили шпионские фото нового Toyota IZOA

Накануне в сеть выложили шпионские фотографии кроссовера Toyota IZOA для Китая, он отличается от европейских и американских «собратьев» серебристыми накладками на бампере.Пол капотом Toyota IZOA установлен силовой агрегат объёмом 1,2 литра производительностью 114 лошадиные силы. Также в моторной гамме кроссовера имеется атмосферный двигатель ёмкостью 2,0 литра мощностью 144 лошадиные силы. Работают силовые установки на пару с «механикой» или вариатором CVT.В оснащение базовой модификации компактного кроссовера Toyota IZOA входит система стабилизации, климат-контроль, 7 подушек безопасности, электронный ручной тормоз, мультимедийный центр с сенсорным дисплеем, полифункциональное рулевое колесо и другие опции.