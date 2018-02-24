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Дженнифер Лопес трогательно поздравила близнецов с 10-летием

Дженнифер Лопес поздравила своих детей с юбилеем.

Дженнифер Лопес трогательно поздравила близнецов с 10-летием


Исполнительница Дженнифер Лопес поделилась с пользователями Сети радостным событием, которое произошло в их семье: она отметила десятилетний юбилей своих близнецов.

Артистка написала, что до сих пор с трудом верит, что уже пролетело десять лет с того момента, как в ее жизни появились два сокровища, которые полностью изменили ее жизнь, залечили душевные раны и дали понять, что такое настоящая любовь.

Эмма и Макс появились на свет, конечно же, в один день, но с разницей в несколько минут. Близнецы Дженнифер совершенно разные, поэтому она решила адресовать поздравление каждому отдельно.

Эмме она написала, что безумно любит ее за артистичность, силу характера и независимость, а также назвала ее радостным и чувствительным созданием.

А Максу она написала, что обожает его за доброту и заботу, за поразительную энергию и за чувство юмора, перед которым никто не может устоять. А также напомнила близнецам, что, сколько бы им не было лет, они все равно для нее останутся самыми любимыми детьми на свете.

Стоит напомнить, что близнецов Лопес родила от третьего мужа – Марка Энтони. Когда детям было три года, бывшие возлюбленные решили расстаться.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:15
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