Дженнифер Лопес трогательно поздравила близнецов с 10-летием

Исполнительница Дженнифер Лопес поделилась с пользователями Сети радостным событием, которое произошло в их семье: она отметила десятилетний юбилей своих близнецов.Артистка написала, что до сих пор с трудом верит, что уже пролетело десять лет с того момента, как в ее жизни появились два сокровища, которые полностью изменили ее жизнь, залечили душевные раны и дали понять, что такое настоящая любовь.Эмма и Макс появились на свет, конечно же, в один день, но с разницей в несколько минут. Близнецы Дженнифер совершенно разные, поэтому она решила адресовать поздравление каждому отдельно.Эмме она написала, что безумно любит ее за артистичность, силу характера и независимость, а также назвала ее радостным и чувствительным созданием.А Максу она написала, что обожает его за доброту и заботу, за поразительную энергию и за чувство юмора, перед которым никто не может устоять. А также напомнила близнецам, что, сколько бы им не было лет, они все равно для нее останутся самыми любимыми детьми на свете.Стоит напомнить, что близнецов Лопес родила от третьего мужа – Марка Энтони. Когда детям было три года, бывшие возлюбленные решили расстаться.