Анастасия Решетова вновь поддалась критике за чересчур короткую юбку, из-под которой просматривалось нижнее белье

Анастасия Решетова с завидным постоянством удивляет пользователей провокационными образами, надевая очень откровенные наряды, за что получает много критических замечаний.На днях девушка, выходя из автомашины, продемонстрировала не только длинные ножки, но и нежнее белье, которое просматривалось из-под чересчур короткой юбки.Поклонники отрицательно отреагировали на такое откровение знаменитости. Они подчеркнули, что Решетникова очень красива и слишком сексуальна, но вести себя в общественных местах необходимо скромней.Последнее время модель выбирает наряды, которые удивляют своей откровенностью и открывают всем присутствующим все интимные места.На фотоснимке, когда Анастасия выходит из автомобиля из-за чересчур короткой юбки многим кажется, что данную деталь одежды Решетникова наверно забыла надеть.Ко всему этому на снимке видны были не только длинные ножки модели, но и ее нижнее белье, а это, по мнению общественности, выглядит не очень корректно.