Экс супруга хоккеиста Александра Радулова Дарья Дмитриева рассказала, что в их семье было недопонимание, которое привело к разводу

Спортсмен Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева связали себя узами брака летом 2015 года, а осенью у возлюбленных появился на свет наследник Марк. Но через два года пара расторгла свои отношения. На тот момент причины расставания не оглашались.Дарья рассказала, что на развод решилась она. Александр прекрасный мужчина и хороший отец, но есть моральные принципы, с которыми смириться нельзя. Она надеялась, что человек может измениться, но это было заблуждение.Гимнастка заверила всех, что никогда люди не меняются ради кого-то, и что необходимо принимать всех какие они есть. Сейчас Дарья строит свою карьеру и уделяет время своему сыну. Отношения с экс мужем не поддерживает.Пара, будучи в браке общалась натянуто, они постоянно ссорились. Ребята без конца указывали на ошибки друг друга, но сами никогда не пытались что-то изменить. Искать виновных в этом Дмитриева считает бесполезным занятием.Слухи о том, что муж был неверен, Дарья комментировать отказывается. Она много раз повторяла, что точную причину называть не собирается. Дмитриева сказала, что в их семье просто никто не работал над собой.