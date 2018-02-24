Экс супруга хоккеиста Александра Радулова Дарья Дмитриева рассказала, что в их семье было недопонимание, которое привело к разводу
Бывшая жена Александра Радулова Дарья Дмитриева рассказала, что из-за недопонимания распался их брак.
Спортсмен Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева связали себя узами брака летом 2015 года, а осенью у возлюбленных появился на свет наследник Марк. Но через два года пара расторгла свои отношения. На тот момент причины расставания не оглашались.
Дарья рассказала, что на развод решилась она. Александр прекрасный мужчина и хороший отец, но есть моральные принципы, с которыми смириться нельзя. Она надеялась, что человек может измениться, но это было заблуждение.
Гимнастка заверила всех, что никогда люди не меняются ради кого-то, и что необходимо принимать всех какие они есть. Сейчас Дарья строит свою карьеру и уделяет время своему сыну. Отношения с экс мужем не поддерживает.
Пара, будучи в браке общалась натянуто, они постоянно ссорились. Ребята без конца указывали на ошибки друг друга, но сами никогда не пытались что-то изменить. Искать виновных в этом Дмитриева считает бесполезным занятием.
Слухи о том, что муж был неверен, Дарья комментировать отказывается. Она много раз повторяла, что точную причину называть не собирается. Дмитриева сказала, что в их семье просто никто не работал над собой.
Спортсмен Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева связали себя узами брака летом 2015 года, а осенью у возлюбленных появился на свет наследник Марк. Но через два года пара расторгла свои отношения. На тот момент причины расставания не оглашались.
Дарья рассказала, что на развод решилась она. Александр прекрасный мужчина и хороший отец, но есть моральные принципы, с которыми смириться нельзя. Она надеялась, что человек может измениться, но это было заблуждение.
Гимнастка заверила всех, что никогда люди не меняются ради кого-то, и что необходимо принимать всех какие они есть. Сейчас Дарья строит свою карьеру и уделяет время своему сыну. Отношения с экс мужем не поддерживает.
Пара, будучи в браке общалась натянуто, они постоянно ссорились. Ребята без конца указывали на ошибки друг друга, но сами никогда не пытались что-то изменить. Искать виновных в этом Дмитриева считает бесполезным занятием.
Слухи о том, что муж был неверен, Дарья комментировать отказывается. Она много раз повторяла, что точную причину называть не собирается. Дмитриева сказала, что в их семье просто никто не работал над собой.