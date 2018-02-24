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Нюша поздравила представителей сильной половины с праздником

Нюша поздравила всех мужчин с Днем защитника Родины.

Нюша поздравила представителей сильной половины с праздником


Некоторое время назад певица Нюша на своей официальной страничке в интернете выложила новый снимок, на котором поздравила представителей сильной половины с праздником.

На новом фото исполнительница позирует перед пользователями Сети в боди черного цвета и светлых туфлях на каблуке. Поклонников поразил не только внешний вид артистки, а также то, что она залезла на пианино.

Данный снимок Нюша сопроводила постом, в котором поздравила всех защитников Родины от рядового новобранца до верховного главнокомандующего. Ведь именно эти люди исполняют свой долг и защищают обычных граждан от всевозможных неприятностей.

Еще певица пожелала всем мира, домашнего уюта и большой взаимной любви. Фанаты поблагодарили ее за поздравления с пожеланиями и в свою очередь написали множество комментариев. А мужчины осыпали ее многочисленными комплиментами.

Какое-то время назад исполнительница публиковала видеоролик, в котором говорила, что в этот праздничный день у нее будет выступление с эксклюзивным концертом на одной из радиостанций. Еще она попросила поклонников, чтобы они не пропустили эту онлайн-трансляцию.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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