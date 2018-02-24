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Новый датчик может определить уровень кислотности по капле пота

Для того, чтобы упростить измерение уровня кислотности в организме человека, научные работники из Университета Глазго создали эластичный и дешевый датчик на кожу, способный анализировать пот. Ученые надеются, что в будущем он также сможет показывать уровень сахара в крови.

Новый датчик может определить уровень кислотности по капле пота


Материал разработанного датчика - графит, объединенный с полиуретаном. Прибор может растягиваться на половину своей длины и при этом не терять производительность. По словам ученых, его можно согнуть под углом 30 градусов и он все равно продолжит работать. В датчик встроена технология передачи данных, что позволяет передавать информацию на приложение смартфона для мониторинга кислотности в настоящем времени.

Разработчики отмечают удобство своего прибора - он не раздражает кожу и не требует постоянной подзарядки. В будущем ученые собираются работать над совершенствованием датчика, чтобы он мог показывать также уровень глюкозы, аммиака и мочевины в организме.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 08:20
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