Новый корпус для ПК Corsair Obsidian 500D будет стоить 150 долл. США
Компанией Corsair представлен для пользователей оригинальный компьютерный корпус, названный разработчиком - Obsidian 500D. Основные особенности заключены в строгих линиях, а так же черным цветом и особыми боковыми съемными панелями, выполненными из тонированного стильного стекла.
Общие заводские размеры корпуса - 502×233×508 мм. Платформа содержит в своем составе системную плату, соответствующую типоразмерам до Е-АТХ, а так же 7 карт расширения. Производитель предусмотрел возможность установки в вертикальном положении двухслотовой карты. Конструкция шасси может вместить три накопителя по 2,5 дюйма и два накопителя 3,5 дюйма.
На переднюю стенку можно прикрепить три вентилятора, которые соответствуют типоразмеру 120 мм или, по желанию пользователя, два вентилятора 140 мм. Отличается корпус также наличием на панели ввода - вывода разъема USB-C. Уже определена стоимость представленного корпуса для ПК, за Corsair Obsidian 500D придется заплатить 150 долларов США.
Общие заводские размеры корпуса - 502×233×508 мм. Платформа содержит в своем составе системную плату, соответствующую типоразмерам до Е-АТХ, а так же 7 карт расширения. Производитель предусмотрел возможность установки в вертикальном положении двухслотовой карты. Конструкция шасси может вместить три накопителя по 2,5 дюйма и два накопителя 3,5 дюйма.
На переднюю стенку можно прикрепить три вентилятора, которые соответствуют типоразмеру 120 мм или, по желанию пользователя, два вентилятора 140 мм. Отличается корпус также наличием на панели ввода - вывода разъема USB-C. Уже определена стоимость представленного корпуса для ПК, за Corsair Obsidian 500D придется заплатить 150 долларов США.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30