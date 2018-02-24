Новый корпус для ПК Corsair Obsidian 500D будет стоить 150 долл. США

Общие заводские размеры корпуса - 502×233×508 мм. Платформа содержит в своем составе системную плату, соответствующую типоразмерам до Е-АТХ, а так же 7 карт расширения. Производитель предусмотрел возможность установки в вертикальном положении двухслотовой карты. Конструкция шасси может вместить три накопителя по 2,5 дюйма и два накопителя 3,5 дюйма.На переднюю стенку можно прикрепить три вентилятора, которые соответствуют типоразмеру 120 мм или, по желанию пользователя, два вентилятора 140 мм. Отличается корпус также наличием на панели ввода - вывода разъема USB-C. Уже определена стоимость представленного корпуса для ПК, за Corsair Obsidian 500D придется заплатить 150 долларов США.