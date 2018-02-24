Нацгвардия Украины на парад вышла под советскими флагами

Данное мероприятие приурочили к 74-й годовщине освобождения г. Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков. На территории Украины стали известны данные про использование красных флагов во время парада. В соцсети появились записи МВД Украины, которые подтверждают факт применения на массовых парадах «запрещенной советской» символики. В Украине есть закон, который предусматривает ответственность за несанкционированное применение двуглавого орла, молота, звезд, знака серпа, красных знамен, георгиевских лент. В случае доказательства вины военных, виновные могут попасть в итоге под уголовное производство.Это мероприятие состоялось возле Монумента Неизвестному солдату, а также мемориального комплекса «Победа».