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Нацгвардия Украины на парад вышла под советскими флагами

В сводки новостей попала национальная гвардия Украины. Представителями пресс-службы МВД сообщается в соцсети Twitter касательно проведения парада в Днепропетровской обл. под красными флагами.

Нацгвардия Украины на парад вышла под советскими флагами

Данное мероприятие приурочили к 74-й годовщине освобождения г. Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков. На территории Украины стали известны данные про использование красных флагов во время парада. В соцсети появились записи МВД Украины, которые подтверждают факт применения на массовых парадах «запрещенной советской» символики. В Украине есть закон, который предусматривает ответственность за несанкционированное применение двуглавого орла, молота, звезд, знака серпа, красных знамен, георгиевских лент. В случае доказательства вины военных, виновные могут попасть в итоге под уголовное производство.

Это мероприятие состоялось возле Монумента Неизвестному солдату, а также мемориального комплекса «Победа».
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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