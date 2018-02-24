США допускают возможность удара против правительственных сирийских войск
Постпред США при ООН Никки Хейли, в рамках выступления в университете в Чикаго допустила применение Соединёнными Штатами военной силы против сирийских ВС.
По словам американского политика, США не хотят быть в центре существующего конфликта в САР. Но они не могут оставить людей без защиты от химического оружия. США не исключает военное решение сирийской ситуации, но Вашингтон не хочет идти на крайности. Никки Хейли обвинила РФ в «прикрытии» правительства САР, которое мешает в доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту. В случае подтверждения информации касательно использования Асадом химического оружия, США могут опять нанести удар по ВС республики.
Стоит напомнить, что в январе этого года глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обвинил сирийское правительство в очередной химической атаке в отношении мирного населения Восточной Гуты. Политик из США назвал РФ «щитом» для режима Асада, который волен делать все, пока Кремль стоит за ним.
По словам американского политика, США не хотят быть в центре существующего конфликта в САР. Но они не могут оставить людей без защиты от химического оружия. США не исключает военное решение сирийской ситуации, но Вашингтон не хочет идти на крайности. Никки Хейли обвинила РФ в «прикрытии» правительства САР, которое мешает в доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту. В случае подтверждения информации касательно использования Асадом химического оружия, США могут опять нанести удар по ВС республики.
Стоит напомнить, что в январе этого года глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обвинил сирийское правительство в очередной химической атаке в отношении мирного населения Восточной Гуты. Политик из США назвал РФ «щитом» для режима Асада, который волен делать все, пока Кремль стоит за ним.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00