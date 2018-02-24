США допускают возможность удара против правительственных сирийских войск

По словам американского политика, США не хотят быть в центре существующего конфликта в САР. Но они не могут оставить людей без защиты от химического оружия. США не исключает военное решение сирийской ситуации, но Вашингтон не хочет идти на крайности. Никки Хейли обвинила РФ в «прикрытии» правительства САР, которое мешает в доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту. В случае подтверждения информации касательно использования Асадом химического оружия, США могут опять нанести удар по ВС республики.Стоит напомнить, что в январе этого года глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обвинил сирийское правительство в очередной химической атаке в отношении мирного населения Восточной Гуты. Политик из США назвал РФ «щитом» для режима Асада, который волен делать все, пока Кремль стоит за ним.