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Ученые назвали нетипичные признаки сердечного приступа у женщин

Представители North Suburban Medical Center представили признаки сердечного приступа у женщин, которые являются не совсем типичными для такого случая. Так отмечается, что некоторые женщины могут чувствовать тошноту, боль в области шеи и челюсти, а также изжогу и сильную усталость.

Ученые назвали нетипичные признаки сердечного приступа у женщин


Специалист в области кардиологии Рейнария Питтс рассказала о некоторых своих пациентах, которые испытывали подобные проблемы, но при этом не знали, что у них было состояние предшествующее сердечному приступу. По ее словам, одна женщина сходила в поход и у нее разболелась шея, а также пропал аппетит из-за дискомфорта в желудке. До консультации с врачом она не знала, что у нее случился сердечный приступ.

Тем не менее, колющая боль в груди спустя время заставила ее обратиться к кардиологу, который и поставил диагноз. Таким образом, специалист призывает не терпеть и при малейшем дискомфорте и подозрении на сердечный приступ обратиться за квалифицированной помощью.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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