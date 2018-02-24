Ученые назвали нетипичные признаки сердечного приступа у женщин

Специалист в области кардиологии Рейнария Питтс рассказала о некоторых своих пациентах, которые испытывали подобные проблемы, но при этом не знали, что у них было состояние предшествующее сердечному приступу. По ее словам, одна женщина сходила в поход и у нее разболелась шея, а также пропал аппетит из-за дискомфорта в желудке. До консультации с врачом она не знала, что у нее случился сердечный приступ.Тем не менее, колющая боль в груди спустя время заставила ее обратиться к кардиологу, который и поставил диагноз. Таким образом, специалист призывает не терпеть и при малейшем дискомфорте и подозрении на сердечный приступ обратиться за квалифицированной помощью.