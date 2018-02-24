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«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении по применению электронных пломб

Повысить контроль за перевозками и сокращение ввоза товаров, которые находятся под российскими продовольственными санкциями, помогут электронные навигационные пломбы. Обязать использование которые могут в скором времени, с целью использования при транзитных маршрутах грузоперевозок через Россию. Информация от Александра Лашкевича, директора компании «Деловые Линии», по взаимодействию с отраслевыми организациями транспортной компании.

На страницах официального портала правовой информации, в январе, уже опубликован законопроект о электронных навигационных пломбах, информация из сообщений ТАСС. Следуя контексту пояснительной записки, использовать пломбы можно на базе госсистемы «Платон», основанной на технологии ГЛОНАСС.
«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении по применению электронных пломб


Контроль в режиме онлайн за транзитными перевозками, позволит решить целый ряд проблем, а так же поможет исключить многие риски, рассказал Лашкевич. Эксперт уверен, метод сократит факты ввоза и частичной выгрузки на территории России санкционного товара. Так же это позволит сократить недоплаты в адрес «Платона», предусмотренные за использование федеральных трасс для проезда.

Конструкция электронной пломбы состоит из специального электронного замка, содержащего все необходимые сведения о грузе фуры или железнодорожного контейнера. Открывается электронная пломба только по прибытии на конечную точку маршрута.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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