«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении по применению электронных пломб

На страницах официального портала правовой информации, в январе, уже опубликован законопроект о электронных навигационных пломбах, информация из сообщений ТАСС. Следуя контексту пояснительной записки, использовать пломбы можно на базе госсистемы «Платон», основанной на технологии ГЛОНАСС.Контроль в режиме онлайн за транзитными перевозками, позволит решить целый ряд проблем, а так же поможет исключить многие риски, рассказал Лашкевич. Эксперт уверен, метод сократит факты ввоза и частичной выгрузки на территории России санкционного товара. Так же это позволит сократить недоплаты в адрес «Платона», предусмотренные за использование федеральных трасс для проезда.Конструкция электронной пломбы состоит из специального электронного замка, содержащего все необходимые сведения о грузе фуры или железнодорожного контейнера. Открывается электронная пломба только по прибытии на конечную точку маршрута.