VSP Vision Care в марте начнет продажу очков Level с фитнес-трекером

По данным издания The Next Web, новые очки станут доступны по цене в 270 долларов. Само устройство нельзя назвать каким-то смарт-гаджетом, поскольку опциями приема сообщений или отдельным дисплеем оно не обладает. Тем не менее, очки способны собирать информацию о передвижениях пользователя в течение дня.С виду это обычные очки. Чтобы попытаться удовлетворить вкусы большинства пользователей, производитель предоставит несколько оправ и четыре варианта цвета. Таким образом, ношение этих очков позволит человеку знать пройденное ним расстояние, и даже количество затраченной энергии на преодоление этой дистанции. Получить информацию можно будет в специальном мобильном приложении, при этом данные станут поступать в режиме реального времени.