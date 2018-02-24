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VSP Vision Care в марте начнет продажу очков Level с фитнес-трекером

В марте текущего года компания VSP Vision Care собирается начать продажи своих очков Level, в которые встроен датчик активности. Известно, что прибор установлен в дужке гаджета.

VSP Vision Care в марте начнет продажу очков Level с фитнес-трекером


По данным издания The Next Web, новые очки станут доступны по цене в 270 долларов. Само устройство нельзя назвать каким-то смарт-гаджетом, поскольку опциями приема сообщений или отдельным дисплеем оно не обладает. Тем не менее, очки способны собирать информацию о передвижениях пользователя в течение дня.

С виду это обычные очки. Чтобы попытаться удовлетворить вкусы большинства пользователей, производитель предоставит несколько оправ и четыре варианта цвета. Таким образом, ношение этих очков позволит человеку знать пройденное ним расстояние, и даже количество затраченной энергии на преодоление этой дистанции. Получить информацию можно будет в специальном мобильном приложении, при этом данные станут поступать в режиме реального времени.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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