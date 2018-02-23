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В Украине предложили заменить название Верховной Рады

Владимир Вятрович, руководитель Украинского института национальной памяти, считает, что в скором времени может состояться смена названия Верховной Рады. Так в качестве вполне подходящей замены является термин «Национальное собрание Украины».

В Украине предложили заменить название Верховной Рады


Так Вятрович утверждает, что Верховная рада Украины больше является названием из советского прошлого, поэтому данный термин можно было бы заменить. Тем не менее, директор Украинского института национальной памяти сказал, что пока данную тему нужно тщательно обсуждать, поскольку это новая идея.

Отмечается, что в переводе на русский язык законодательный орган Украины называется как «Верховный совет». Во времена СССР у всех стран Союза орган назывался именно так, а после распада государства, в Украине термин перевели на украинский язык.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:54
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