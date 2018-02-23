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Мария Лиман вместе с подругой поздравила мужчин с праздником.

Ростовская модель Мария Лиман вместе с подругой, опять снялась в откровенной фотосессии, чем порадовала сильную половину человечества.

Мария Лиман вместе с подругой поздравила мужчин с праздником.

Тоненькое золотистое нижнее бельё совсем не скрывает прелести обольстительниц. Упругая «пятая точка» хорошо видна ценителям красивых женских тел. Ростовская модель совсем не скрывает под нижним бельем красивый бюст, слегка прикрытый узорным лифчиком.

Лиман приобняла свою фигуристую подругу, при этом с улыбкой на лице смотрит в объектив камеры. Фанаты остались довольны поздравлением, восхищаясь горячими девушками. Публикация в течение восьми часов сумела собрать более 10 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев от восторженных фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:44
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