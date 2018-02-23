Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в Сирии

Пэхон заметил, что международная коалиция, возглавляемая США, сосредотачивается по-прежнему на уничтожении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Информация про то, что РФ будет на сирийской территории использовать новые самолеты, появилась в Twitter. В Сети разместили видео, на котором были запечатлены самолеты РФ, среди которых был новый Су-57.Пресс-секретарь президента в итоге проигнорировал вопрос касательно причин появления новых истребителей, предложив узнать касательно этого в МИД Российской Федерации. Имеется мнение, что появление Су-57 является своеобразными «зеркальными мерами» после появления у США современных стелс-истребителей.