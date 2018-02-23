Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в Сирии
Эрик Пэхон - официальный представитель Пентагона, заявил, что сейчас США не рассматривает появление многофункциональных истребителей РФ Су-57 пятого поколения как непосредственную угрозу в рамках проведения военных операций в Сирии.
Пэхон заметил, что международная коалиция, возглавляемая США, сосредотачивается по-прежнему на уничтожении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Информация про то, что РФ будет на сирийской территории использовать новые самолеты, появилась в Twitter. В Сети разместили видео, на котором были запечатлены самолеты РФ, среди которых был новый Су-57.
Пресс-секретарь президента в итоге проигнорировал вопрос касательно причин появления новых истребителей, предложив узнать касательно этого в МИД Российской Федерации. Имеется мнение, что появление Су-57 является своеобразными «зеркальными мерами» после появления у США современных стелс-истребителей.
Пэхон заметил, что международная коалиция, возглавляемая США, сосредотачивается по-прежнему на уничтожении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Информация про то, что РФ будет на сирийской территории использовать новые самолеты, появилась в Twitter. В Сети разместили видео, на котором были запечатлены самолеты РФ, среди которых был новый Су-57.
Пресс-секретарь президента в итоге проигнорировал вопрос касательно причин появления новых истребителей, предложив узнать касательно этого в МИД Российской Федерации. Имеется мнение, что появление Су-57 является своеобразными «зеркальными мерами» после появления у США современных стелс-истребителей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:31