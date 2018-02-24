СБУ требует запретить деятельность Россотрудничества в Украине

Кононенко сказал, что данный вопрос остается открытым уже достаточно долго, поскольку заявление подавалось в 2016 и 2017 году. Несмотря на такие претензии СНБО не ответила какими-либо действиями. Также представители СБУ вели личные переговоры с главой Совета национальной безопасности Александром Турчиновым. Так было решено создать группу людей, которая начнет отдельно заниматься этой проблемой.Стоит отметить, что в течение одного месяца киевское здание Россотрудничества было атаковано радикалами два раза. Отмечается, что 17 февраля представители организации С14 (организация, деятельность которой запрещена на территории России) разрисовали стены здания и сожгли флаг России.