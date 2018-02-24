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СБУ требует запретить деятельность Россотрудничества в Украине

Как заявил заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, ведомство будет требовать закрытия Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в стране. Так он отметил, что представители СБУ уже не первый раз подают соответствующие документы в СНБО, чтобы российскую организацию внесли в специальный запрещенный реестр.

СБУ требует запретить деятельность Россотрудничества в Украине


Кононенко сказал, что данный вопрос остается открытым уже достаточно долго, поскольку заявление подавалось в 2016 и 2017 году. Несмотря на такие претензии СНБО не ответила какими-либо действиями. Также представители СБУ вели личные переговоры с главой Совета национальной безопасности Александром Турчиновым. Так было решено создать группу людей, которая начнет отдельно заниматься этой проблемой.

Стоит отметить, что в течение одного месяца киевское здание Россотрудничества было атаковано радикалами два раза. Отмечается, что 17 февраля представители организации С14 (организация, деятельность которой запрещена на территории России) разрисовали стены здания и сожгли флаг России.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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