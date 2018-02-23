Волочкова поздравила мужчин с 23 февраля

Анастасия Волочкова в своём микроблоге Instagram обнародовала публикацию, которой поздравила всех российских мужчин с Днём защитника отечества. В это раз знаменитость была более чем скромна в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, которые подарили мужской половине свои пикантные фотографии. На данном снимке танцовщица запечатлена на большой яхте в Арабских Эмиратах.Фотография Волочковой в течение одиннадцати часов сумела собрать более 11 тысяч отметок «Мне нравится» и около 180 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитой танцовщицы.