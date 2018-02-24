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23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении КНДР

Авторитетной американской прессой, которая ссылается на источники в американском правительстве, было сообщено касательно намерения Белого дома расширить существующий пакет санкций по отношению КНДР. Вашингтон собирается новый перечень штрафов мировой общественности представить 23 февраля.

23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении КНДР

США хочет против КНДР ввести крупнейший санкционный пакет, который заставит Пхеньян приступить к процессу денуклеаризации (уменьшения ядерного потенциала). Дональд Трамп 23 февраля выступит в рамках конференции политических сил, при этом заявив про расширение санкций против КНДР. Сообщения прессы для мировой общественности не стали сенсацией, потому что вице-президент США Майкл Пенс выступая в Японии, анонсировал введение определённых жестких экономических штрафов по отношению к КНДР в начале этого месяца.

США считает, что новый пакет санкций заставить должен прекратить развертывание ракетной, а также ядерной программы.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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