23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции в отношении КНДР

США хочет против КНДР ввести крупнейший санкционный пакет, который заставит Пхеньян приступить к процессу денуклеаризации (уменьшения ядерного потенциала). Дональд Трамп 23 февраля выступит в рамках конференции политических сил, при этом заявив про расширение санкций против КНДР. Сообщения прессы для мировой общественности не стали сенсацией, потому что вице-президент США Майкл Пенс выступая в Японии, анонсировал введение определённых жестких экономических штрафов по отношению к КНДР в начале этого месяца.США считает, что новый пакет санкций заставить должен прекратить развертывание ракетной, а также ядерной программы.