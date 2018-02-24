Прошла сертификацию новая версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3

По задумке разработчиков продукт призван соответствовать поколению 4.2LE. Информацию касательно сертифицирования новинки представил немецкий инсайдер, который предоставил ссылку на официальный портал корпорации, которая развивает стандартные технологии Bluetooth. Работа над трекером Xiaomi Mi Band 3 может теперь быть полностью законченной. В настоящее время отсутствуют детали касательно технических возможностей такого обновленного устройства. Есть данные только про отличия самого стандарта 4.2LE, заключающиеся в более экономном его энергопотреблении.Согласно ожиданиям новинка появится в рамках презентации на предстоящем мероприятии MWC. Оно состоится в конце февраля. Линейка Mi Band получила довольно большую популярность среди покупателей.