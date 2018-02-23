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Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет

Популярный ведущий и муж Примадонны - Максим Галки, обнародовал в рамках Instagram поздравление с Днём защитника родины. Как оказалось, семья шоумена служит в армии уже четыре поколения.

Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет

Максим Галкин обнародовала в своём микроблоге Instagram снимок с присяги своего родного племянника Никиты. По словам артиста, его семья за четыре поколения отдала службе сто лет. Шоумен поведал, что в День защитника родины занялся исторической арифметикой. Он сложил 41 год службы своего деда Гриши, 42 года отца, брата Дмитрия 16 лет службы, прибавив год службы племянника Никиты, в итоге получилось, что его семья служит Отечеству уже сто лет. Фолловеры, в свою очередь поинтересовались у Максима, служил ли он сам в армии, так как информации касательно его службы в публикациях нет.

Пост шоумена в течение четырёх часов сумел собрать более 104 тысяч отметок «Мне нравится» и около 900 поздравительных комментариев от многочисленных поклонников Галкина.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:12
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