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Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет легко получать услуги ПФР

С помощью мобильного приложения Пенсионного фонда легко получать услуги ПФР и знать последние пенсионные новости.

Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет легко получать услуги ПФР

Приложение поможет узнать о состоянии индивидуального лицевого счета, накопленных пенсионных баллов, страховых взносов, перечисленных работодателем, назначенной социальной выплаты пенсии, размере материнского капитала, истории обращений в ПФР. Его можно скачать на Android и iOS в Google Play и App Store. Чтобы начать работу следует пройти авторизацию на портале государственных слуг при помощи учетной записи, а также задать четырехзначный пин-код.

Воспользоваться рядом услуг, которые доступны через приложение можно без регистрации. В данном случае следует отыскать ближайшую клиентскую службу МФЦ либо Пенсионного фонда, записаться на прием, а также направить обращение либо заказать документы и справки. Если регистрация вызывает сложности, следует обратиться к любой имеющейся клиентской службе ПФР.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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