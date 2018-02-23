Google назвала дату презентации Android 9.0 P для планшетов и смартфонов

Android 9.0 P должны официально презентовать в рамках выставки Google I/O 2018 в период 8-10 мая. Ожидается, что в рамках Google I/O 2018 американская корпорация покажет также Fuchsia OS, которая станет заменой Chrome OS и Android. Данную ОС новой генерации, создают с применением новейших технологий и методов программирования. В конференции могут принять участие известные разработчики, избранный круг журналистов, а также рядовые пользователи. В данном случае нужно купить билеты за $1150.Раньше сообщалось, что ОС Android 9.0 P наделят массой нововведений, среди которых также будет функция, которая защищает от слежки все мобильные устройства. Установить новую операционную систему на смартфоны сторонних производителей можно сразу после релиза операционки. Это возможно благодаря действиям Google.