Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50 тысяч долларов

В компанию Hewlett-Packard 45 лет назад поступило заявление, в котором будущий основатель корпорации Apple просил принять его на работу. Теперь это заявление будет продано за более чем 50 000$.Оказалось, что в заявлении были допущены ошибки, так как Стив Джобс не указал, на какую должность хотел устроиться и неправильно указал название компании. А описывая свои навыки написал, что может работать с компьютером и калькулятором.На аукционе, который начнется 8 марта и будет длиться неделю, выставят не только заявление, но и руководством Mac OS X и газету с его подписью, данные лоты оценили в 20 тысяч долларов.