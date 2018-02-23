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Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50 тысяч долларов

На одном из аукционов IT-компанией Hewlett-Packard будет представлено заявление, которое написал Стив Джобс в 1973 году, когда хотел устроиться на работу. Руководители компании оценили такой лот в 50 000$.

В компанию Hewlett-Packard 45 лет назад поступило заявление, в котором будущий основатель корпорации Apple просил принять его на работу. Теперь это заявление будет продано за более чем 50 000$.
Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50 тысяч долларов

Оказалось, что в заявлении были допущены ошибки, так как Стив Джобс не указал, на какую должность хотел устроиться и неправильно указал название компании. А описывая свои навыки написал, что может работать с компьютером и калькулятором.

На аукционе, который начнется 8 марта и будет длиться неделю, выставят не только заявление, но и руководством Mac OS X и газету с его подписью, данные лоты оценили в 20 тысяч долларов.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 23:20
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