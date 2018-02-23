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Создан вирус, который невидим для антивирусов и Mac OS X

Coldroot является вредоносной программой, атакующей Mac. Она дистанционно может управлять ПК. Вирус нескольких лет оставался незамеченным разработчиками антивирусов.

Создан вирус, который невидим для антивирусов и Mac OS X

Троян Coldroot устанавливается на ПК, получая доступ к ОС, в любой момент, контролируя дистанционно систему. Вредонос при активации может записывать, красть пароли, удалять и переименовывать файлы, загружать/скачивать документы, отключать систему, просматривать удаленно рабочий стол. Программа имеет вид документа, запрашивающего при открытии ввод пользовательских учетных данных. Потом он устанавливается на ПК и связывается с контролирующим сервером.

Вредонос должен добраться к функциям доступа Mac, чтобы полностью завладеть ПК. Для этого пользователь должен добавить вручную программу в список системных настроек. Вредонос изменяет информационную базу конфиденциальности macOS, обеспечивая взаимодействие с системными компонентами ОС.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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