Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок в 5G-сети

Huawei и Vodafone совершили впервые звонок, применяя современные технологии пятой генерации. Данный звонок производился из Кастельдефельса провинции Барселона в Мадрид. Данный звонок осуществил с компьютера, находившегося в Кастельдефельсе в центре инноваций, Альберт Бушадэ, являющийся директором компании. В штаб-квартире компании в Мадриде ему ответил Хосе Мария Ласалье, являющийся менеджером. В рамках демонстрации достигли скорость в 2 Гб/с. Скорость соединения достигла 10 млс.Представители компании заметили, что успех первого проведённого в Испании звонка по 5G упрочил лидерство Vodafone, а также всего государства в мобильных технологиях. В свою очередь данный тест показал хорошее развитие 5G сети. Уже в скором времени начнутся коммерческие тесты.