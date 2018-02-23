У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины Малышевой – пополнение в семье

В Ганноверском королевском доме произошло счастливое пополнение – вчера титулованный европейский аристократ стал отцом новорожденной девочки. Мать малышки, дизайнер Екатерина Малышева, «Ее Королевское Высочество», после родов чувствует себя хорошо. Как и маленькая принцесса, имя для которой еще не подобрали.Поговаривают, что на обсуждении королевской родни сейчас несколько традиционных для семьи имен: Шарлотта, Елизавета и Виктория.Пара познакомилась почти 7 лет назад. Летом 2016 года принц сделал Екатерине предложение руки и сердца, а почти через год пара сочеталась узами брака. На свадьбе не было отца со стороны жениха: у принца Эрнста Августа V Ганноверского какие-то финансовые разногласия с сыном. Кроме того, он не одобрил выбор собственного наследника.