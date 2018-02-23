Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых» снимков

В последнем посте теледивы в её микроблоге Instagram говорится, что «голые» фото, обнародованные в Сети - не монтаж. Дана и правда очень любит свои формы, особенно верхнюю часть. Публикации Борисова действительно рассылала, но не с той целью, касательно которой говорится в соцсети. Теледива отметила, что оправдываться и каяться в том, чего в реальности не было, она не будет, а что касается пошлой переписки и текстов, это всё фэйк.По мнению телеведущей, распространяют не правдивую информацию те, кто мечтает лицезреть её срыв. Борисова подчеркнула, что её недоброжелателям дождаться данной радости не удастся. Однако у Даны появился шанс понять, кто из её окружения настоящие друзья.