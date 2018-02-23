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Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых» снимков

Дана Борисова, являющаяся известной отечественной ведущей, созналась в рассылке своих обнажённых фото. Теледива подчеркнула, что ей нравится фигура, а особенно её верхняя часть.

Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых» снимков

В последнем посте теледивы в её микроблоге Instagram говорится, что «голые» фото, обнародованные в Сети - не монтаж. Дана и правда очень любит свои формы, особенно верхнюю часть. Публикации Борисова действительно рассылала, но не с той целью, касательно которой говорится в соцсети. Теледива отметила, что оправдываться и каяться в том, чего в реальности не было, она не будет, а что касается пошлой переписки и текстов, это всё фэйк.

По мнению телеведущей, распространяют не правдивую информацию те, кто мечтает лицезреть её срыв. Борисова подчеркнула, что её недоброжелателям дождаться данной радости не удастся. Однако у Даны появился шанс понять, кто из её окружения настоящие друзья.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:11
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