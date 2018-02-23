Любители Tinder и быстрых знакомств оказались в опасности

Он в сервисе быстрых знакомств обнаружил уязвимость, которая позволяет злоумышленникам осуществлять взлом аккаунтов пользователей. Ананда Пракаша отмечает, что найденная уязвимость позволяет хакерам заполучить аккаунты пользователей, применяя только их номера телефонов. По словам специалиста, хакеры контроль над профилем жертвы могут получить за несколько секунд. При этом в руки злоумышленников попадает все контактные данные пользователей, доступ к приватным их чатам с содержимым диалогов.Брешь в безопасности Пракаш обнаружил в ходе исследования ПО Facebook Account Kit, применяющееся для авторизации не вводя секретный пароль в приложение. Найденную уязвимость сразу устранили специалисты Tinder, когда программист уведомил их касательно бреши в системе безопасности.