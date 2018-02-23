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Viber добавил три долгожданные функции

Приложение Viber наделили новыми долгожданными специальными функциями. Разработчики современного сервиса обмена сообщениями, своих пользователей порадовали потенциальных своих пользователей одновременно тремя обновлениями.

Viber добавил три долгожданные функции

Пользователи с выходом обновления известного приложения Viber, получили одновременно три нововведения. Разработчиками сервиса обмена сообщениями в версии 8.3 была добавлена функция упоминания в групповых чатах, создание запасных копий чата, обновленная система голосовых сообщений. Пользователи приложения теперь смогут обращаться к собеседникам в групповых чатах через специальный символ «@». Пользователь такое обращение увидит, даже если его нет в группе.

Специалисты увеличили продолжительность голосовых сообщений до одной минуты. Создали также дополнительные копии данных в случае внезапной их потери. Такого рода функцией создатели наделили владельцев Android-смартфонов.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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