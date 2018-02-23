Viber добавил три долгожданные функции

Пользователи с выходом обновления известного приложения Viber, получили одновременно три нововведения. Разработчиками сервиса обмена сообщениями в версии 8.3 была добавлена функция упоминания в групповых чатах, создание запасных копий чата, обновленная система голосовых сообщений. Пользователи приложения теперь смогут обращаться к собеседникам в групповых чатах через специальный символ «@». Пользователь такое обращение увидит, даже если его нет в группе.Специалисты увеличили продолжительность голосовых сообщений до одной минуты. Создали также дополнительные копии данных в случае внезапной их потери. Такого рода функцией создатели наделили владельцев Android-смартфонов.