Qualcomm анонсировала уникальный чип для сетей «Wi-Fi будущего»

Ориентирован передовой чип для компьютерных аппаратов и смартфонов, так же он поддерживает защитный функционал для предотвращения брутфорс - атак WPA3 и кодировку сигнала в открытых для доступа сетях. Устройством WCN3998 представляется удвоенная пропускная способность, при потреблении энергии, меньше на 67%, в отличие от предшественников прежнего поколения.Конструктивные решения, поддерживающие Wi-Fi 802.11ax, по заявлениям разработчиков Qualcomm, улучшат возможности спектральной эффективности общего функционирования беспроводной сети, перегруженной эфиром. Так же, обеспечивается полная поддержка Bluetooth 5.1. Поставки пробных партий с чипом WCN3998, можно ожидать в 2018 году, во втором квартале.