Компания Renault раскрыла свои новинки для Женевского автосалона

Как сообщают инсайдеры, компания Renault представит в Женеве новую концептуальную модель Renault Algo. Также в число новинок входит спецверсия автомобиля Renault Talisman, которая получила новый силовой агрегат.Также в планы компании Renault входит презентация более производительной версии Renault Zoe EV, под капотом которой будет установлен электрический агрегат мощностью 110 лошадиных сил. Кроме того в Швейцарии французские производители представят новый бензиновый агрегат, созданный вместе с инженерами немецкого бренда Daimler.Новым двигателем будут оснащать автомобили Renault Captur и Renault Scenic. Силовой агрегат способен выдавать 115, 140 и 160 лошадиных сил.