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Nissan планирует создать достойного конкурента для Ford Ranger Raptor

Компания Ford готовит к выходу на европейский рынок производительный пикап Ford Ranger Raptor, с выраженными внедорожными качествами. В свою очередь в компании Nissan намерены выпустить экстремальную версию пикапа Navara.

Nissan планирует создать достойного конкурента для Ford Ranger Raptor


После ряда переговоров, в компании Nissan было принято решение о создании производительного пикапа Nissan Navara. Однако данную информацию официально пока не подтвердили.

Как отмечают инсайдеры, Nissan Navara построен на одной производственной платформе с премиальным пикапом Mercedes-Benz X-Class. В связи с этим предполагается, что экстремальная версия японского пикапа может получить турбодизельный агрегат V6 объёмом 3,0 литра.

В настоящее время в компании Nissan действительно рассматривают возможность выпустить производительный пикап Navara. Эксперты не исключают, что японская модель окажется мощнее американского конкурента.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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