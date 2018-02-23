Nissan планирует создать достойного конкурента для Ford Ranger Raptor

После ряда переговоров, в компании Nissan было принято решение о создании производительного пикапа Nissan Navara. Однако данную информацию официально пока не подтвердили.Как отмечают инсайдеры, Nissan Navara построен на одной производственной платформе с премиальным пикапом Mercedes-Benz X-Class. В связи с этим предполагается, что экстремальная версия японского пикапа может получить турбодизельный агрегат V6 объёмом 3,0 литра.В настоящее время в компании Nissan действительно рассматривают возможность выпустить производительный пикап Navara. Эксперты не исключают, что японская модель окажется мощнее американского конкурента.