Съемки девятой части «Звездные войны» намечены на июль 2018 года
Стало известно, что режиссер Джей Джей Абрамс раскрыл некоторые подробности о начале съемок девятого эпизода. Так постановщик последнего фильма третьей трилогии саги рассказал о том, что съемки девятой части намечены на конец июля текущего года.
По словам Абрамса, для работы над фильмом на съемочной площадке имеется практически все что нужно. Так он сказал, что на столе уже лежит готовый сценарий. Также известно, что в списке актеров числятся те же люди, которые снимались в восьмой части. Стоит выделить Оскара Айзека, Дэйзи Ридли, Джона Бойенгу и Адама Драйвера.
Ожидается, что картина появится в прокате 24 мая 2019 года. Данная работа будет последним фильмом в третьей трилогии «Звездные войны».
Совсем недавно мир увидел восьмой эпизод саги «Звездные войны: Последние джедаи».
По словам Абрамса, для работы над фильмом на съемочной площадке имеется практически все что нужно. Так он сказал, что на столе уже лежит готовый сценарий. Также известно, что в списке актеров числятся те же люди, которые снимались в восьмой части. Стоит выделить Оскара Айзека, Дэйзи Ридли, Джона Бойенгу и Адама Драйвера.
Ожидается, что картина появится в прокате 24 мая 2019 года. Данная работа будет последним фильмом в третьей трилогии «Звездные войны».
Совсем недавно мир увидел восьмой эпизод саги «Звездные войны: Последние джедаи».
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50