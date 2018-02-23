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The New York Times обвиняет Россию во вмешательстве в церемонию «Оскар»

В издании The New York Times появилась статья, в которой авторы обвиняют Россию в том, что она якобы как-то влияет на голосование в рамках премии «Оскар» 2018. Таким образом, в РФ собираются достичь собственных целей и устранить конкурентов.

The New York Times обвиняет Россию во вмешательстве в церемонию «Оскар»


В статье отмечается, что в сети Интернет пророссийские деятели пытаются осуществлять давление на создателей документальных фильмов. Так выделяется автор проекта «Последние люди Алеппо» Фирас Фаяд. Сам Фаяд пробыл пару лет на территории Сирии и помогал местному населению выживать в условиях войны. По его словам, на него неоднократно нападали критики с российской стороны за его «западную пропаганду».

Также было упомянуто журналиста и автора работы «Икар» Брайана Фогеля. В своем фильме он рассказывает о скандалах вокруг допинг-тестов спортсменов. Он сказал, что во время работы над лентой ему приходилось постоянно перемещаться и хранить материалы на съемных носителях, а также пользоваться технологиями шифрования мобильной связи. В Сети его неоднократно затрагивали критикой.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20
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