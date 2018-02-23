Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о погибших в Сирии российских добровольцах

В Сети появились очередные фейки о гибели россиян в ночь на 8 февраля под Дей-эз-Зором. Источник все тот же – петербургский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль Мюрид, называющий себя экспертом по Ближнему Востоку.Как сообщил Эль Мюрид, в течение нескольких дней в госпиталь Аль-Скельбия в Хаме были доставлены более 40 раненых из-под Дейр-эз-Зора.«17 человек - с фамилиями неарабского происхождения, большая часть из них - славянские. Все раненые очень тяжелые и практически нетранспортабельные. Именно из этого госпиталя пришли сообщения о смерти от ранений Гилазова и Баранникова», -блогер.Отметим, что «новость» о гибели в Сирии Эдуарда Гилазова и Евгения Баранникова уже была развенчана. Известно, что оба они воевали в Донбассе и сложили головы в борьбе за независимость самопровозглашенных республик, причем в 2015 году. Об этом Мюриду напомнили его подписчики. Так что веры ему после этого никакой нет.Еще одним позорным фейком отметилось на минувшей неделе издание «», опубликовав материал о гибели в Сирии некого казака Митина, умершего в московской клинике от последствий СПИДа.Журналисты издания описали историю Алексея Митина в статье про так называемую частную военную компанию «Вагнер». По их версии, казак погиб в Сирии в ночь на 8 февраля при ударе международной коалиции по правительственным войскам Асада.Очередную лажу раскрыли коореспондеты «». Они провели собственное расследование, в результате которого выяснилось, что Алексей Митин умер 15 февраля 2018 года во 2-й инфекционной больнице в Москве, и, согласно предварительному заключению, причиной смерти стала пневмония, вызванная ВИЧ. Персонал больницы подтвердил информацию о судьбе казака, при этом, по словам врачей, Митин поступил в их клинику в январе. Таким образом, он никак не мог попасть под бомбардировку коалиции в Сирии.Отметим, что тема погибших в Сирии россиян очень активно используется определенного рода ресурсами для дестабилизации обстановки в России. Так, скандально известная правозащитница Елена Васильева на днях поведала украинским СМИ о гибели под Дейр-эз-Зором аж 300 наших добровольцев. Информацию растиражировали «», «Главред» и «Сегодня».Ранее Елена Васильева прославилась публикацией списков якобы погибших российских военных на востоке Украины. Когда выяснилось, что в число павших в Донбассе она включила всю оренбургскую футбольную команду «Газовик», разразился скандал. Именно с легкой руки Елены Васильевой к погибшим в зоне АТО были также причислены и персонажи фантаста Александра Бушкова.Отметим, что российские добровольцы из так называемой ЧВК «Вагнер» - это профессионалы высокого класса, имеющий огромный опыт борьбы с международным терроризмом. Они защищают Россию на дальних рубежах.Точку в споре о числе погибших российских добровольцев ночь на 8 февраля поставил глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ называют руководителем ЧВК «Вагнер».«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», — сказал Трошев в комментарии «».