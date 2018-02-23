АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о погибших в Сирии российских добровольцах

Фальшивки о гибели российских добровольцев штампуются практически ежедневно. Очередное «фуфло» вышло из-под пера известного своими фейками Эль Мюрида. Так называемый эксперт по Ближнему Востоку, похоронивший в Сирии под видом бойцов ЧВК «Вагнер» убитых 2,5 года назад ополченцев Донбасса, в очередной раз растиражировал новость о якобы гибели 17 российских добровольцев.

В Сети появились очередные фейки о гибели россиян в ночь на 8 февраля под Дей-эз-Зором. Источник все тот же – петербургский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль Мюрид, называющий себя экспертом по Ближнему Востоку.

Как сообщил Эль Мюрид, в течение нескольких дней в госпиталь Аль-Скельбия в Хаме были доставлены более 40 раненых из-под Дейр-эз-Зора.
«17 человек - с фамилиями неарабского происхождения, большая часть из них - славянские. Все раненые очень тяжелые и практически нетранспортабельные. Именно из этого госпиталя пришли сообщения о смерти от ранений Гилазова и Баранникова», - пишет блогер.

Отметим, что «новость» о гибели в Сирии Эдуарда Гилазова и Евгения Баранникова уже была развенчана. Известно, что оба они воевали в Донбассе и сложили головы в борьбе за независимость самопровозглашенных республик, причем в 2015 году. Об этом Мюриду напомнили его подписчики. Так что веры ему после этого никакой нет.
Еще одним позорным фейком отметилось на минувшей неделе издание «Ридус», опубликовав материал о гибели в Сирии некого казака Митина, умершего в московской клинике от последствий СПИДа.

Журналисты издания описали историю Алексея Митина в статье про так называемую частную военную компанию «Вагнер». По их версии, казак погиб в Сирии в ночь на 8 февраля при ударе международной коалиции по правительственным войскам Асада.
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о погибших в Сирии российских добровольцах

Очередную лажу раскрыли коореспондеты «Народных новостей». Они провели собственное расследование, в результате которого выяснилось, что Алексей Митин умер 15 февраля 2018 года во 2-й инфекционной больнице в Москве, и, согласно предварительному заключению, причиной смерти стала пневмония, вызванная ВИЧ. Персонал больницы подтвердил информацию о судьбе казака, при этом, по словам врачей, Митин поступил в их клинику в январе. Таким образом, он никак не мог попасть под бомбардировку коалиции в Сирии.

Отметим, что тема погибших в Сирии россиян очень активно используется определенного рода ресурсами для дестабилизации обстановки в России. Так, скандально известная правозащитница Елена Васильева на днях поведала украинским СМИ о гибели под Дейр-эз-Зором аж 300 наших добровольцев. Информацию растиражировали «Обозреватель», «Главред» и «Сегодня».

Ранее Елена Васильева прославилась публикацией списков якобы погибших российских военных на востоке Украины. Когда выяснилось, что в число павших в Донбассе она включила всю оренбургскую футбольную команду «Газовик», разразился скандал. Именно с легкой руки Елены Васильевой к погибшим в зоне АТО были также причислены и персонажи фантаста Александра Бушкова.

Отметим, что российские добровольцы из так называемой ЧВК «Вагнер» - это профессионалы высокого класса, имеющий огромный опыт борьбы с международным терроризмом. Они защищают Россию на дальних рубежах.

Точку в споре о числе погибших российских добровольцев ночь на 8 февраля поставил глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ называют руководителем ЧВК «Вагнер».

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», — сказал Трошев в комментарии «Версии».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости