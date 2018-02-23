Илон Маск рассказал о приземлении обтекателя ракеты Falcon 9

На своей странице в социальной сети Twitter Илом Маск написал, что специалисты слегка ошиблись в расчетах и в итоге обтекатель приземлился на воду на расстоянии нескольких сотен метров. При этом указывается на тот факт, что конструкция не получила повреждений. Маск утверждает, что в следующий раз будет применено больше парашютов для посадки.Что касается запуска спутников, то все установленные на ракете аппараты успешно вышли в космос. Напомним, что под обтекателем носителя оказалось два устройства Microsat-2a и Microsat-2b для раздачи интернета и испанский спутник PAZ.О том, что SpaceX попытается вернуть обтекатель стало известно еще в прошлом году. Таким образом, компания собирается сделать свои запуски еще дешевле.