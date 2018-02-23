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Илон Маск рассказал о приземлении обтекателя ракеты Falcon 9

Как сообщается в издании Reuters, Илон Маск подтвердил неудачное завершение попытки поймать обтекатель ракеты-носителя Falcon 9. Отмечается, что несмотря на неудачу компания SpaceX совершит еще одну попытку через месяц.

Илон Маск рассказал о приземлении обтекателя ракеты Falcon 9


На своей странице в социальной сети Twitter Илом Маск написал, что специалисты слегка ошиблись в расчетах и в итоге обтекатель приземлился на воду на расстоянии нескольких сотен метров. При этом указывается на тот факт, что конструкция не получила повреждений. Маск утверждает, что в следующий раз будет применено больше парашютов для посадки.

Что касается запуска спутников, то все установленные на ракете аппараты успешно вышли в космос. Напомним, что под обтекателем носителя оказалось два устройства Microsat-2a и Microsat-2b для раздачи интернета и испанский спутник PAZ.

О том, что SpaceX попытается вернуть обтекатель стало известно еще в прошлом году. Таким образом, компания собирается сделать свои запуски еще дешевле.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50
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