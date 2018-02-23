Разработчик iOS «оживил» девочку из киноленты «Звонок»

Создатель iOS добился эффекта оживления за счёт технологии дополненной реальности. Он видео с удачным экспериментом опубликовал в Twitter. Ролик демонстрирует сцену из ленты, где из колодца вылезает призрак Самары, а потом проходит сквозь экран телевизора. Выяснилось, что виртуальная девочка, в самом деле, появляется в комнате, начиная преследовать владельца iPhone.Видео демонстрирует, как кино может стать реальностью при помощи AR-технологий. Фолловеры восхищаются разработкой Сингха, однако не верят до конца в увиденное. Касательно разработки мнения разделились. Одни отмечают, что с нетерпением ждут, пока технология поступит в продажу. По мнению других это ужасное изобретение. Они больше не хотят его видеть. Согласно их мнению, данные технологии могут провоцировать нервные расстройства у людей, даже с крепкой психикой.