Разработчик iOS «оживил» девочку из киноленты «Звонок»
Абишек Сингх, являющийся разработчиком ОС для iPhone, смог «оживить» девочку Самару из фильма «Звонок».
Создатель iOS добился эффекта оживления за счёт технологии дополненной реальности. Он видео с удачным экспериментом опубликовал в Twitter. Ролик демонстрирует сцену из ленты, где из колодца вылезает призрак Самары, а потом проходит сквозь экран телевизора. Выяснилось, что виртуальная девочка, в самом деле, появляется в комнате, начиная преследовать владельца iPhone.
Видео демонстрирует, как кино может стать реальностью при помощи AR-технологий. Фолловеры восхищаются разработкой Сингха, однако не верят до конца в увиденное. Касательно разработки мнения разделились. Одни отмечают, что с нетерпением ждут, пока технология поступит в продажу. По мнению других это ужасное изобретение. Они больше не хотят его видеть. Согласно их мнению, данные технологии могут провоцировать нервные расстройства у людей, даже с крепкой психикой.
Создатель iOS добился эффекта оживления за счёт технологии дополненной реальности. Он видео с удачным экспериментом опубликовал в Twitter. Ролик демонстрирует сцену из ленты, где из колодца вылезает призрак Самары, а потом проходит сквозь экран телевизора. Выяснилось, что виртуальная девочка, в самом деле, появляется в комнате, начиная преследовать владельца iPhone.
Видео демонстрирует, как кино может стать реальностью при помощи AR-технологий. Фолловеры восхищаются разработкой Сингха, однако не верят до конца в увиденное. Касательно разработки мнения разделились. Одни отмечают, что с нетерпением ждут, пока технология поступит в продажу. По мнению других это ужасное изобретение. Они больше не хотят его видеть. Согласно их мнению, данные технологии могут провоцировать нервные расстройства у людей, даже с крепкой психикой.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10